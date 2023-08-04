港超聯　「宜嘉」歸隊　標準流浪友賽挫冠忠南區　

兩支港超聯球隊標準流浪、冠忠南區，周五（4日）於將軍澳足球訓練中心（FTC）「拍跳」，最終流浪憑卡丹奴域、伊巴謙各建一功，以2比0取勝。賽後剛歸隊的流浪中場林嘉緯，承認需要時間重拾比賽狀態，又大讚前隊友李毅凱的加盟對球隊幫助很大。

流浪今仗排出金旻奎、馬相訓、朴鍾範、李毅凱、姚浩明5後衞陣式，神田夢實及林衍廷坐鎮中場，入球重任落在伊巴謙、卡丹奴域身上，而剛歸隊的「宜嘉」則先列後備。至於南區由川瀨浩太、古安奴扼守中路，基斯在中場掃蕩，史提芬彭利拿、趙聡悟負責攻堅。主攻的南區未佔太大甜頭，20分鐘更率先失守，卡丹奴域接應對友長傳，推過門將伍瑋謙後射入空門，流浪領先1比0。2分鐘後流浪再下一成，李毅凱交出長傳，伊巴謙禁區內控定再笠過門將射入，最終流浪維持以兩球擊敗南區。

流浪主力林嘉緯、盧均宜，早前帶領青年軍到日本沖繩特訓10天，今仗才歸隊並踢了半場，賽後「嘉緯」承認狀態或多或少受到影響：「磨合就唔太擔心，因為加盟嘅球員唔算太多，默契一定有嘅。但始終飛咗成10日，就算過去到有自己訓練，比賽狀態、投入感都要重新揾番，今日踢咗半場，感覺都ok嘅，唔會同季前集訓差好遠，至少唔會話走幾段就要抖。」距離對海防FC的「亞冠盃」外圍賽不足兩星期，「嘉緯」指全隊上下皆十分努力訓練，主場出戰下相信只要做好防守，絕對有機會晉級，他又提道前傑志隊友李毅凱的加盟，對球隊有很大幫助：「佢有用波能力已經差好遠，可以踢啲斜線，有時反擊都利用到依個優點；同埋你見佢中甲返嚟之後，對抗性、觀察力同判斷都好咗。」

南區今仗面對實力分子流浪，最終淨吞兩蛋，主教練楊正光坦言感到辛苦：「流浪屯重兵防守，我哋作為主攻球隊要睇吓點樣撕破對方防線，但我哋能夠主導形勢算係唔錯。都預咗嚟緊聯賽，好多球隊都係咁嘅打法，之前兩場友賽可能對手較弱，今日就算輸波，但都屬於一次好好嘅練習。」「光Sir」剛接任主教練一職，經過3場友賽後，他認為目前備戰進度良好：「其實球員執行力都強同聰明，進度符合預期，我諗暫時大約7至8成；不過有好多戰術上嘅嘢，都要技術去配合，包括互相溝通、傳球技巧等，但我都好滿意，起碼大家肯去嘗試。」南區周四（8日）將啟程赴梅州集訓一星期，期間會進行兩場友賽。