港超聯　東方3新兵亮相　友賽大勝香港U23

港超聯球隊東方周五（4日）透過Facebook專頁公布3名新兵，包括柳志成、丹尼爾及賀爾。同日東方在將軍澳足球訓練中心（FTC）與香港U23進行友賽，3人悉數登場，結果東方以5比0大勝對手。主教練盧比度表示球隊有必要再引入一名前鋒，以頂替早前訓練受傷而要長抖的洛迪古斯。

現年24歲西班牙後防球員丹尼爾身高達1米98，曾在上海居住2年，上季效力波多黎各聯賽球隊巴亞蒙，亦曾在2019年短暫效力上海申花預備組。南韓後衞柳志成現年22歲，過後先後曾於斯洛伐克及西班牙聯賽落班，上季中則加盟甲組球隊凱景。至於23歲的蘇格蘭籍後衞賀爾為喜伯年的青訓產物，來港前於當地的第3及第5級非職業聯賽的球隊效力。

今場友賽面對香港U23，東方3位新加盟球員悉數上陣。其中現年24歲的西班牙球員丹尼爾是役擔任防守中場，柳志成則與高素巴耶夫及梁振邦組成3中堅，賀爾出任右閘；至於日前宣布回歸香港U23郭子堦，則在下半場後備入替。東方早段就採取主動，馬高斯禁區頂遠射破網，為今場入球騷拉開序幕。其後余在言禁區內被勾跌，球證直指12碼點，孫銘謙操刀射入，半場前為東方取得2球領先優勢。換邊後，馬高斯先後助攻黃梓浩及余在言斬獲入球，加上丹尼爾頭槌頂入埋齋波，東方以5比0大勝香港U23。

東方主教練盧比度（Chino）表示3名新兵較為年輕，有助增強球隊後防實力：「賀爾同柳志成係右閘，前者可以踢前啲邊翼衞，後者則可以踢埋中堅，至於丹尼爾可以勝任中堅及防中，佢哋都好後生，可以為球隊注入新血。」今夏重返東方的洛迪古斯，早前訓練期間傷及前十字韌帶，預計要休息至少半年，Chino承認這位西班牙前鋒受傷打亂了球隊部署，並表示正積極尋找新前鋒：「洛迪古斯受傷係好唔好彩，對我哋造成唔少打擊，球隊當然需要有位9號球員在陣，冇可能由孫銘謙踢成季前鋒，球隊積極搵緊頂替人選。」

【球員檔案】

丹尼爾

英文名：Daniel Almazan Vera

出生日期：1999年5月27日

身高：198cm

位置：後衛

賀爾

英文名：Calum Hall

出生日期：2000年8月3日

身高：175cm

位置：後衛

柳志成

英文名：Ryu Ji-seong

出生日期：2001年7月4日

身高：177cm

位置：後衛