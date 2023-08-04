轉會大神認證　加華度爾今日體測入「城」

曼城收購RB萊比錫中堅加華度爾，一度出現阻滯，但根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)最新消息，兩間球會已經達成交易協議，呢位21歲克羅地亞國腳將以9,000萬歐元(約7.7億港元)轉會費加盟曼城，成為史上最高身價後衞，並將於英國時間周五(4日)稍後時間接受第一部份體測。

曼城早已計劃簽入加華度爾，上月中曾傳出已經成事，但RB萊比錫臨時叫停體測，總監艾伯爾更表示，兩間球會並未達成協議。不過，依家又傾掂數，曼城願意以9,000萬歐元收購加華度爾，並不設浮動轉會費，意味將會超越曼聯中堅哈利馬古尼，成為史上最高身價後衞，馬古尼4年前由李斯特城轉投紅魔鬼，轉會費為8,700萬歐元。

加華度爾2020年由薩格勒布戴拿模加盟RB萊比錫，為呢支德甲球隊上陣88場入5球，並代表克羅地亞國腳21次披甲，協助球隊獲得上年世界盃季軍。加華度爾入「城」之後，預料會同魯賓戴亞斯合作扼守中路，另一位中堅拿樸迪可能離隊。