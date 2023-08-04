黃澤林王康怡闖混雙四強　網球港隊連續三屆奪牌

今日（4日）成都世界大學生運動會網球賽事，香港混雙組合黃澤林／王康怡以直落兩盤輕取澳洲組合，殺入四強，鎖定獎牌，是港隊連續三屆在世大運網球奪牌。

黃澤林和王康怡單打成績未如理想，前者在32強倒灶，後者在16強身體不適棄權。但兩人首度合作混雙，勢如破竹，昨日以直落兩盤擊敗捷克的Jan Jermar／Anastasia Polach，今日面對澳洲的Joshua Charlton／Amy Stevens，一樣未受考驗，全場開出5球ACE兼兩次破發，以6：4、6：3力挫對手，殺入四強，在不設銅牌賽下，鎖定獎牌，將與中國或法國組合爭入決賽。

港隊曾奪得2019年世大運女單銅牌（張瑋桓）、女雙銅牌（張瑋桓／伍曼瑩）及2017年世大運男雙銅牌（黃俊鏗／楊柏朗），這是港隊連續三屆在世大運網球奪牌。

同日乒乓球賽事，何鈞傑以4：3險勝中國的滿派，但以0：4不敵另一中國球手徐英斌，男單8強止步。吳詠琳以2：4不敵羅馬尼亞球手，女單16強畢業。港乒以一面混雙銅牌完成今屆世大運。