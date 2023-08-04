世大運奇片瘋傳　「龜速女」同「雙槓男」引起熱論

正在成都上演的世界大學生運動會，近日有兩條片段在網上瘋傳，美國體操選手練習時，雙槓突然塌下，險象橫生；索馬里女將「龜速」完成100米跑更惹起爭論，該國體育部長出面向全國人民道歉。

近日網上有世大運的消息相當熱鬧，日前一名美國選手在進行體操雙槓熱身時，雙槓其中一條桿突然塌下，換來在場觀眾的驚恐聲音，幸而運動員沒有受傷；其後發現器材沒有問題，事發原因是教練員調整雙槓槓距後，未有扣上雙槓的鎖柄所致。

至於另邊廂在田徑場上，以「龜速」完成女子100米的索馬里「假冒」跑手的片段，繼續在網上熱論，索馬里舉國譁然，該國體育部長出面向全國人民道歉。

今次事件涉及裙帶關係，更成為全球「笑話」，損害國家名譽，索馬里體育部長Mohamed Barre Mohamud向全國人民道歉，並表示該國奧委會已介入調查，發現跑手阿里（Nasra Abukar Ali）並非跑步運動員，也沒有接受過訓練，而體育部聲明指控他們的田徑聯會主席Khadijo Aden Dahir瀆職、利用裙帶關係，有報道指阿里是主席的姪女，因此借「走後門」參賽。

這一條短跑變慢跑的片段，是阿里在女子100米初賽的第三組比賽，她與巴西、日本及印度等6位選手爭逐，其他選手都跑在14秒內，只有她跑出21秒81的「驚人成績」，片段即在網上被瘋傳，輪為笑柄。

事件被揭後，該國田徑聯會主席已被停職，而除了體育部官方道歉後，索馬里大學協會亦在網上發文，否認他們曾指派任何選手出戰女子100米項目。

其實今次事件已不是索馬里運動員首次引起爭議，於2016年里約奧運會上。女將Maryan Nuh Muse在400米初賽跑出1分10秒14，與第一名的選手造出的51秒04有很大差距，但當時她被認為是克服很大困難條件而參賽。