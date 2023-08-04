香港壁球隊公布亞運名單　4男4女爭取獎牌

香港壁球隊周五（4日）於香港體育學院公布杭州亞運名單，今屆港隊派出4男4女參賽，力求突破上屆2金2銀成績。

香港壁球隊早前於亞洲壁球個人錦標賽贏得1金2銅嘅佳績，為出戰亞運打下強心針。港隊將於亞運派出4男4女參賽，包括男子隊的劉子均 、梁子軒、鄧銘漮和黃祉謙及女子隊的何子樂、陳善鈺、湯芷穎和李嘉兒，其中鄧銘漮夥湯芷穎及黃祉謙和李嘉兒合作出戰新增的混雙項目。

上屆亞運港隊壁球贏得女子團體金牌，歐詠芝及陳浩鈴退役後，今屆香港女子隊僅何子樂和李嘉兒屬當年陣容，另加入2014仁川亞運團體賽銅牌得主湯芷穎以及6月香港主場摘下個人在亞洲壁球個人錦標賽的首個冠軍的陳善鈺。陳善鈺將首次出戰亞運，相信賽前好成績將為她在亞運爭取獎牌增添信心。

杭州亞運香港壁球隊名單

男子隊

劉子均 — 男子單打、男子團體

梁子軒 — 男子單打、男子團體

鄧銘漮 — 混合雙打、男子團體

黃祉謙 — 混合雙打、男子團體

女子隊

何子樂 — 女子單打、女子團體

陳善鈺 — 女子單打、女子團體

湯芷穎 — 混合雙打、女子團體

李嘉兒 — 混合雙打、女子團體