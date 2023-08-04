英冠開鑼！錫周三修咸頓「細」均力敵

英冠新球季將於周六(5日)凌晨開鑼，打頭陣有錫周三主場鬥修咸頓。兩隊上季仲差兩個級別，錫周三由英甲升上嚟，反觀修咸頓就降班。作客嘅「聖人」牌面較好，不過多位球星有離心，對住戰意旺盛嘅錫周三未必咬得入，博2.5球入球細好過。(周六凌晨3時開賽)

修咸頓喺英超征戰11年後，今季降落英冠比賽，論牌面當然贏晒，但實情係禾特普斯、奧美奧拉維亞及獲加彼德斯等諗住走人，中堅穆罕默德沙利素日前已轉投摩納哥，軍心難免散渙，喺講求鬥志及體力嘅英冠，季初未必有甜頭。

「聖人」新帥羅素馬田希望引入之前教史雲斯嘅傳控足球，不過呢種技術型打法唔係一時三刻就可以適應，尤其球隊正處於陣容動盪期，季前熱身成績亦唔係咁好，5場熱身賽只贏過一場，上仗對阿爾克馬爾就輸0比1，新踢法未熟習下，季初唔好對佢哋有太大期望。

錫周三上季透過英甲附加賽升班，佢哋防守穩健，上季46場聯賽只失37球。上季英聯盃第3圈，錫周三就試過越級挑戰修咸頓，當時踢成1比1，修咸頓靠互射12碼先晉級，再睇兩隊近7次交鋒，總入球全部開2球或以下，2.5球入球細值追。