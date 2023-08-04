武術隊凱旋　許得恩：獎牌是虛名　最重要是開心

香港武術隊於中國成都舉行的世界大學生運動會勇奪1金1銀2銅，打破由香港游泳及網球隊的單屆獎牌數紀錄（2面）。武術隊大軍周五（4日）凱旋回港，今屆贏得1金1銅的許得恩強調，自己從來不為獎牌而戰：「獎牌只是虛名，由頒獎台走下來一刻，這件事已經結束，對我來說，最重要是『玩得開心』，我覺得自己今次做得到。」

香港武術隊於今屆世大運憑許得恩（太極劍金牌、太極拳銅牌）、劉子龍（南拳銀牌）和沈曉榆（槍術銅牌）贏得4面獎牌。根據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，世大運贏得獎牌的香港運動員將獲頒獎金，個人項目三甲分別可獲50萬、25萬及10萬港元，團體項目三甲則獲100萬、50萬及20萬港元，許得恩憑1金1銅，豪取60萬元獎金。

許得恩2019年勇奪世錦賽冠軍，今次在世大運再有兩面獎牌進帳，無疑被視為港隊獎牌希望，但他表示，獎金和獎牌都不重要，他只想盡全力表現自己，至於杭州亞運目標亦只得一個－－享受舞台：「大家覺得拿了世界冠軍好像是一件大事，但其實搭巴士，旁邊的人都不會知道你是誰，那麼這究竟是幾大件事？今次拿獎牌，對我來說是個里程碑，值得記住的一個『moment』，但所謂的『moment』，其實只是那麼一刻，之後都要繼續過我的生活。」今次世大運許得恩選用自己編的曲目出戰太極拳，他表示相當享受，獲獎是額外獎勵。亞運僅餘一個月，許得恩笑言回港後不會「閉關修練」，一定會在訓練和休息之間作出平衡，期望亞運有新的突破。

南拳銀牌得主劉子龍近年飽受傷患困擾，2021年十字韌帶斷裂之後，足踝亦告受傷，今年4月才正式復出，因此這面獎牌對他別具意義：「向世界證明了，香港運動員也不錯。」他表示，世大運讓他認清自己的不足，回港後會積極備戰：「亞運暫時不會想獎牌，希望先控制好自己能控制的事。」至於槍術銅牌得主沈曉榆對自己表現稍為失望：「目標原本是金牌，銅牌都是一個肯定，但仍有進步空間，例如需要加強體能。」即將第2次出戰亞運，沈曉榆表示世大運賺取的大賽經驗有助備戰。