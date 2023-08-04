冠軍英格蘭做膽拖埋荷蘭

女子世盃進入16強階段，16支球隊上下線形勢分明，對出手投注[冠軍]甚有幫助。

今屆分組賽，各支球隊的實力明顯拉近了不少，3戰全取9分的球隊，就只有C組的日本女足、D組的英格蘭女足及G組的瑞典女足，兩大傳統勁旅加拿大女足以及巴西女足，均於分組賽提早畢業。

以分組賽表現計，無疑日本女足的確最惹人好感，3支全勝球隊中，就只有她們沒有失球，尤其4:0大勝西班牙一戰，更盡顯霸氣。可惜日本女足衝冠之路荊棘滿途，16強先鬥已上力的挪威女足，再晉一級後就要面對瑞典女足或美國女足，相當難打，同處上線的，還有西班牙女足及荷蘭女足。

以上線來說，荷蘭女足較為着數，16強對手只是驚險出線的南非女足，再晉一級預計遇上上仗防線漏洞表露無遺的西班牙女足，極有機會進身4強甚至是決賽，如玩決賽組合，上線不妨考慮荷蘭女足。

下線方面，英格蘭女足及法國女足明顯大超班，不過英格蘭女足16強對手只是尼日利亞女足、順利晉級的話，8強亦只是對牙買加女足鬥哥倫比亞女足的勝方，晉級之路相對法國女足平坦。英格蘭是下線穩膽之餘，甚至更有力挑戰冠軍寶座，決賽組合可選「英格蘭女足-荷蘭女足」，冠軍則首選英格蘭女足、次選荷蘭女足。