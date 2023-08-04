愛倫韋特：狂牛獻「瑞」勇闖8強

西班牙於今屆女子世盃最後1場分組賽，以0比4大敗於日本腳下之後，將於16強階段面對瑞士，務必交出反彈表現。

賽前我曾預計西班牙理應會跟日本踢成均勢，但狂牛女團的防守未能應付大和撫子的反擊攻勢，縱使球隊取得大部份的控球時間，可惜一眾前鋒都未能製造出足夠的埋門機會，但我相信星光熠熠的西班牙將可晉級到今屆賽事的較後階段。

她們於首兩輪分組賽一共攻入8球，我肯定艾蓮柏莉迪絲及奧娜芭圖將會確保西班牙的後防，不會跟對日本時一樣表現得那樣不濟。另一位我預期她會演出身價波的球員，將是巴塞隆拿的中場邦瑪迪。同時，我亦認為艾絲達干沙利絲將會重返正選11人行列，事關球隊由她在前場領軍之下，看來埋門亦變得更加有效率。

另一邊廂，我認為瑞士能夠跟前女子世盃冠軍挪威及合辦國新西蘭同組的情況下，以小組首名出線，表現得相當好。然而，我預期她們今仗面對西班牙時，將要花上很多時間去搶奪對方的腳下球。

瑞士目前為止仍然保持清白之身，未失過1球，我肯定瑪莉茲將會好好組織防線，推動一眾防守球員隊友要全力以赴，以抗衡西班牙的進攻走動。隊長莉亞華迪應會在中場交出紀律性的表現及向隊友作出提場，拉蒙娜巴克雯及莉雯定要於禁區內好好把握機會，事關瑞士不是一支能夠製造很多入球機會的球隊。

不過，我認為瑞士始終難以抵擋強勢反彈的西班牙，預計狂牛女團今仗將可獲勝，晉級8強。