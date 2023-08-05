拜仁終極8.6億收購哈利卡尼　設下今晚死線

拜仁慕尼黑力爭收購熱刺射手哈利卡尼，來到最後一步，根據英國各大傳媒報道，呢支德甲勁旅向熱刺開出終極報價8,600萬鎊(約8.6億港元)轉會費，並要求熱刺於英國時間周六(5日)晚之前，答覆是否接受，否則呢單世紀交易就會告吹。

拜仁之前分別提出以6,000萬鎊(約6億港元)、7,000萬鎊(約7億港元)收購哈利卡尼，都被熱刺拒絕，球會主席利維一直要求1億鎊(約10億港元)。不過，哈利卡尼已經30歲，加上只剩下1年合約，拜仁方面認為唔值得出呢個價，今次最後一口價8,600萬鎊，加上浮動獎金，已經係畀到盡。

新一季德甲將於香港時間8月19日凌晨開鑼，拜仁慕尼黑更加需於8月13日凌晨率先出戰德超盃對RB萊比鍚，希望盡快簽入哈利卡尼，所以向熱刺發出最後通牒，如果對方仍然「跳草裙舞」，惟有取消收購計劃，另尋前鋒人選。

哈利卡尼一直渴望加盟具爭標實力嘅球隊，一嘗捧盃滋味，甚至因此拒絕熱刺開出嘅40萬鎊(約400萬港元)周薪續約條件，明顯去意已決，如果熱刺仍然拒絕拜仁報價，哈利卡尼極大機會明夏自由身離隊，屆時熱刺就會人財兩失。

由於拜仁已經失去耐性，估計熱刺主席利維再冇討價還價空間，相信應該會放人，一旦成事，拜仁將向哈利卡尼提供一份40萬鎊周薪嘅4年合約。