港超聯　深水埗友賽兩連勝　

港超聯球隊深水埗周六（5日）在將軍澳足球訓練中心，友賽香港U18，最終深水埗鄧子均和柏羅邦各入1球，以2比0順利勝出，主教練鄧冠研認為球隊表現仍有提升空間。

深水埗今場派出鄧嘉於前線衝鋒陷陣，張廣然和尼高拉斯負責側擊；至於香港U18，周子謙及林千裕鎮守中路，楊棟棋控制中場。深水埗初段就有鄧子均接應張廣然右路傳中，門前一射入網先開紀錄。其後深水埗成功迫甩周子謙腳下球，柏羅邦禁區頂附近射成2比0完場。

連同上場擊敗晉峰，深水埗友賽連贏兩場，主教練鄧冠研形容球隊持續進步，但仍有需要針對各方面作改善：「我相信球員已經可以應付90分鐘比賽，不過改善空間仲有好多，例如進攻方面都算滿意，係埋門一腳同配合要再做好啲，但防守上就要下苦功，盡全力填補漏洞。」

至於香港U18將於下周在旺角大球場，友賽曼聯U16，主教練張益明透露球隊本周二（1日）才展開訓練，欣賞球員拼勁：「佢哋已經好搏命，達到教練要求，但仲要啲時間去適應戰術。」談到將與曼聯U16交手，「張Sir」形容機會十分難得，希望球員抱着挑戰對手的心態應戰：「教練團成員會提住球員時刻檢點，保持狀態，盡全力去踢，雖然呢個係好好嘅學習機會，但都要抱住挑戰對手嘅心態面對曼聯U16。」