愛倫韋特：大和撫子耀武揚「威」

日本在今屆女子世盃決賽周最後1輪分組賽以4比0大勝西班牙，交出令人難以置信的好表現，除了成功取得出線資格之餘，分組賽3輪賽事更加一共攻入11球，只失1球。

大和撫子一直以來都是一支技術優厚及注重控球在腳的球隊，但我亦相當欣賞她們有能力踢得更加直接。她們作出了過頭的長傳，利用兩翼以高速展開反擊攻勢，令對手防不勝防。

宮澤日向個人攻入4球，而田中美南、遠藤純及植木理子也有入球及助攻進帳，所以她們前線擁有不同的球員產生威脅。另外，日本的埋門也相當有效率，事關她們對西班牙時製造的機會即使不多，不過每次都能夠取得入球。

挪威於分組賽表現未如理想，定要在淘汰賽作出改善。她們防守時需要保持紀律性及表現緊密，以防日本獲得空間有所發揮，我認為維迪莉莎於中場中路責任重大，她將要嘗試瓦解日本的進攻。然而，挪威進攻亦具有一定的質素，我相信她們有能力為日本的防線帶來麻煩，古蘿萊頓及卡露蓮漢臣需要擔當重要角色，而球隊亦希望希嘉寶能夠趕及傷癒復出。

我認為挪威面對日本相當有組織性的防守，不會得到太多的入球機會，因此當她們定要好好把握僅有的埋門機會。不過，由於大和撫子狀態大勇，所以我睇好她們今仗可以獲勝，成功躋身8強。