銀牌男籃PPV直播　強強硬撼！8.8爆發大激鬥

銀牌男籃賽將爆發超勁戲碼，周二（8月8日）上演勝方4強大戰，頭場由南華對香港東方，當衞冕冠軍遇上來勢汹汹的強敵，會爆出甚麼火花？而尾場則有同樣加入新居港外援的永倫對滿貫，「Big 4」今季首度碰頭，肯定付出120%爭勝，on.cc東網周二晚上7時起將提供兩場賽事的按次收費直播，讓未能入場的球迷「隔住個芒」都可以即時欣賞精彩賽事。

【東網按次收費直播】連結

南華上仗以90：42大勝建龍飛馬，寫下今季最大分差，上陣11人點點開花，用行動回應質疑，表現全能的葉耀邦賽後坦言要證明給對手看，南華有力競爭冠軍。而紅藍大戰微妙之處，是前南華主教練巴拿莫域，已轉披東方主帥戰袍，加上張延隆加盟助力，令這場大戰更具話題性。香港東方更於賽前遠赴青島集訓，與國家隊青年軍等友賽催谷，備戰態度非常認真。這是自去年甲一聯賽冠軍戰後，相隔10個月「紅藍」再遇，但賽果會否改寫？球迷拭目以待。

尾場「黃綠對決」過往滿貫都三番四次剋住對手，今季綠軍銳意革新，加入美籍中鋒蓋帝斯於其地標戰表現對辦，霸氣十足。而永倫亦不甘示弱，其新援查雲希爾亦戰力強橫，加上吸納了多名年輕球員加強活力，故面對滿貫預料將有一番惡鬥。