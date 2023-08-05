黃澤林王康怡混雙摘銅　網球港隊連續三屆奪牌

周六（5日）成都世界大學生運動會網球賽事，香港混雙組合黃澤林／王康怡力戰1小時44分鐘，以1：2不敵中國的金雨全／湯千慧，4強止步，奪得銅牌，是港隊今屆世大運第10面獎牌，目前累積3金1銀6銅，在獎牌榜排名14。

黃澤林和王康怡單打失利，前者在32強倒灶，後者在16強身體不適棄權，但兩人首度合作，在混雙愈打愈有，連挫捷克和澳洲組合，殺入4強，在不設銅牌賽下，穩奪獎牌。

面對中國的金雨全／湯千慧，「黃王配」首盤開出5球ACE，以7：5先拔頭籌，但第二盤狀態下滑，被兩次打破發球局，以4：6飲恨，需要進行「搶十」，結果以5：10落敗，與決賽擦身而過，奪銅而回，是港隊今屆世大運第10面獎牌，繼續刷新歷屆紀錄。

值得一提的是，港隊曾於2017年世大運男雙（黃俊鏗／楊柏朗）、2019年女單（張瑋桓）和女雙（張瑋桓／伍曼瑩）摘銅，連同今屆的混雙銅牌，已連續三屆在世大運奪牌。

港隊獎牌一覽

武術：

男子太極劍 許得恩 金牌

男子南拳 劉子龍 銀牌

男子太極拳 許得恩 銅牌

女子槍術 沈曉榆 銅牌

乒乓球：

女子團體賽 銅牌 杜凱琹、蘇慧音、林依諾、吳詠琳、李凱敏

混雙 銅牌 何鈞傑、杜凱琹

劍擊：

女子重劍個人賽 金牌 佘繕妡

男子花劍個人賽 金牌 張家朗

男子花劍個人賽 銅牌 蔡俊彥

網球

混雙 銅牌 黃澤林、王康怡