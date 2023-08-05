愛倫韋特：橙衣兵團起「非」入8強

荷蘭以7比0大勝越南後，寫下今屆女子世盃分組賽最大勝仗。來到16強階段，她們將會面對天不怕地不怕的南非。

荷蘭在E組3場分組賽表現出眾，取得兩勝兼且跟美國合演的2019年決賽翻版戰以1比1打和收場，故此，我認為她們以首名出線16強，絕對值得讚賞。

效力巴黎聖日耳門的瑪頓絲於前線狀態大勇，她的走動及把握力為對手防線帶來威脅。至於效力阿仙奴的丹妮雲迪當，以及新加盟曼城的積兒洛特為球隊提供創造力及於中路向對方作出迫搶，所以我預期今仗她們有力於中場位置控制戰局。

但最令我印象深刻的球員是年僅20歲的艾絲美布吉絲，想不到PSV燕豪芬會擁有這位令人難以置信的天才中場球員坐鎮，她對越南時的兩個入球成為了這場大勝的焦點，亦協助球隊避免於16強硬撼瑞典。

不過，南非也絕非善男信女，我相信她們最強之處是球隊對勝利的渴望、決心及團隊合作精神。她們的打不死精神亦於3比2擊敗意大利一戰中展示出來，憑著比賽末段的致勝入球，成功取得晉級16強資格。雖然意大利於這場比賽中有幾次機會差點反敗為勝，但南非依然沉著應戰，表現令人讚口不絕。

嘉迪拉娜及希達瑪嘉亞的激情及個人技術能力，成功推動這支球隊勇往直前，她們能夠為荷蘭製造巨大威脅。

荷蘭需要小心提防南非的非正統及相當自由開放的足球，但我認為2019年女子世盃亞軍荷蘭有能力擊敗應屆女子非洲盃冠軍南非，昂然晉級8強。