曼聯新門將大出醜　遭半場笠入

周六(5日)晚熱身賽，曼聯主場出擊以3比1擊敗朗斯，新加盟正選門將奧拿拿首次喺奧脫福球場比賽，卻大出醜，遭對手喺半場中圈位置大腳笠入，淪為笑柄。呢位喀麥隆鋼門以喜歡「出擊」聞名，恐怕新一季英超，將會有更多「蝦碌」鏡頭，紅魔鬼球迷有排驚。

曼聯結束美國之旅，今夏首次主場亮相踢熱身賽，開波初段係威係勢，創造唔少攻門，但把握力欠佳，包括中場美臣蒙特離門6碼失機。紅魔鬼入唔到波，踢23分鐘就出事，後衞達洛治傳波失誤，被對手蘇度卡截到，呢位前鋒推前幾步之後，見到奧拿拿企得太出，立即喺中圈位置大腳笠射，奧拿拿即使奮力回追，但都係鞭長莫及被笠入，只能坐喺龍門內整理波襪，扮若無其事，遮掩尷尬場面。

慶幸換邊後，曼聯將士用命發威，憑拉舒福特、安東尼馬菲奧斯、卡斯米路各入1球，反勝3比1，總算結束熱身賽3連敗。賽後奧拿拿成為焦點人物，佢承認自己犯錯：「我要負上全部責任，特別係個失波，願意接受所有批評，我為後衞隊友嘅表現感到驕傲。」奧拿拿早前熱身賽對多蒙特，鬧爆中堅哈利馬古尼失誤，估唔到依家自己中「迴力鏢」。

曼聯今夏拒絕同效力咗12年兼上季英超「金手套獎」得主迪基亞續約，斥資4,700萬鎊(約4.7億港元)向國際米蘭收購奧拿拿，因為領隊坦哈格認為佢屬於「新型門將」，識得「用波」，有利由後場組織攻勢。不過，奧拿拿太輕出，經常企出禁區外，被對手笠入風險非常高，網民認為奧拿拿新一季仲有大把機會「派膠」，曼聯換「門」隨時弊大於利。