慘中7號魔咒？美臣蒙特離門6碼失機

曼聯喺熱身賽雖然反勝朗斯3比1，但2位新兵首次喺主場奧脫福球場上陣，演出令人失望，除咗門將奧拿拿「派膠」，遭對方半場起腳笠入之外，獲得「傳奇7號」球衣嘅美臣蒙特亦連番錯失入波機會，包括離門6碼「左腳射中右腳」幫對手解圍，難怪被指中咗「7號魔咒」。

美臣蒙特今仗正選上陣，踢到14分鐘有1次入波黃金機會，阿歷真度加拿祖左路傳中，美臣蒙特離門6碼面對門空，無人看管之下用左腳射門，卻省中自己右腳彈後，認真「離奇」。6分鐘後，呢位24歲英格蘭國腳禁區內勁射，被對手擋出底線，即使踢足全場，但都冇乜建樹。

美臣蒙特上月以6,000萬鎊(約6億港元)轉會費由車路士加盟曼聯，並獲得C朗留下嘅7號球衣，被寄予厚望，但佢踢咗6場熱身賽，冇入波亦冇助攻，難怪開始有輿論認為佢難逃「7號魔咒」宿命。

自從C朗2009年首度離開曼聯之後，紅魔鬼歷任7號仔，大多數失意收場，包括迪比、迪馬利亞、阿歷斯山齊士等球星，加上美臣蒙特身價不菲，承受嘅壓力更大，隨時成為另一位查頓辛祖，變成貴價水貨。