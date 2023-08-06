季前熱身賽　最後一擊！傑志抖夠鬥達叻

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港超勁旅傑志為備戰新球季，特意赴泰國集訓，這支上季本土「三冠王」周日（6日），將迎來熱身賽最後一站，面對新升上泰國T1聯賽的達叻。「藍鳥」暫時表現未算太突出，但眾將經歷密集賽程下，相信狀態定必提升不少，有望踢出漂亮一仗！（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

傑志上仗兩度領先下，但之後9分鐘內連失2球，最終以2比3不敵T1新丁鳥泰他尼，總監兼主教練朱志光認為球員剛經歷8日4戰，間中出現犯錯亦無可避免：「尾段後防都有試陣，換咗啲唔同嘅人，失2球係大意；我唔係揾藉口，但賽程真係密集，有啲球員甚至平均踢咗180至230分鐘，今次係一個好好嘅鍛煉。」

來到泰國之旅的最後一場友賽，「朱Sir」指對今次集訓感到滿意，因為球員狀態正逐步提升，惟失球數字比預期多，回港後不排除再安排與港超球隊進行友賽。他又提道早前面對的泰國球隊，在比賽時全部十分認真，以及熟悉傑志踢法，相信今仗對手達叻亦會繼續在前場積極逼搶，絕不容易應付。

前鋒潘沛軒上仗後備入替下，錯失多次黃金機會，包括補時階段射中門楣，他表示自己會再接再厲，力爭為球隊取勝：「其實狀態恢復得唔錯，但埋門同入楔個時間仲要改善。今季『朱Sir』對我要求都冇大變，都係要嘗試用活力，同埋速度幫隊友拉開空位，有機會就嘗試起腳。」

達叻上季棄戰兩大盃賽，專攻聯賽之下，結果成功在T2奪亞軍直接升班。 球隊新一季雖有9名新球員加盟，但全都是泰國聯賽的中庸球員；加上陣中後防主力、曾效力標準流浪半季的日本球員片野寬理，以及上季在聯賽獨取12球的埃及射手艾森，經已離隊他投，實力已大不如前。另外，達叻在近3場正式熱身賽中，暫時未嘗一勝，當中更只入1球，近況不容樂觀。

傑志預計陣容 4-3-3

門將：86.保羅

後衞：15.羅拔圖 3.丹卓斯基 5.艾里奧 77.費蘭度

中場：16.陳俊樂 12.奧拿斯 10.基爾頓

前鋒：90.祖連奴 99.潘沛軒 7.明加索夫

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