未踢已傷　賀蘭特無緣首2場英超

曼聯周六(5日)晚正式宣布簽入丹麥射手賀蘭特，但同時亦爆出不利消息，根據英國《太陽報》報道，呢位20歲丹麥國腳有傷在身，將會缺陣曼聯首2場英超對狼隊、熱刺，估計賀蘭特最快都要等到8月26日晚主場對諾定咸森林，先至有機會披甲。

曼聯喺熱身賽對朗斯開波前，公布賀蘭特加盟，佢亦入場接受球迷歡呼，並拎住波衫影相，但會方仲未確定佢會着邊個號碼。當紅魔鬼球迷興高采烈等睇賀蘭特表演時，原來佢早前跟隨阿特蘭大操練期間，不幸受傷，雖然傷勢唔嚴重，但仍然需要時間治療及操起狀態，基本上首2場英超都唔使預佢。不過，並無損賀蘭特成「魔」興奮心情，佢話自細已經係曼聯球迷，以紅魔鬼球員身份行入奧脫福球場，終於夢想成真。

賀蘭特養傷之下，預料曼聯主帥坦哈格季初賽事，會將踢慣左翼嘅拉舒福特推前出任正前鋒，阿歷真度加拿祖有望成為正選左翼，呢位19歲阿根廷國腳喺熱身賽對朗斯，表現出色，並貢獻1次助攻，獲曼聯球迷選為今場最佳球員，新一季表現值得令人期待。