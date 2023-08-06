最後限期已過 拜仁棄卡尼轉買華荷域

英國各大傳媒早前報道，拜仁慕尼黑向熱刺開出終極報價8,600萬鎊(約8.6億港元)轉會費收購射手哈利卡尼，並要求熱刺於英國時間周六(5日)晚前，答覆是否接受。現時限期已過，熱刺仍然拒絕放人，意味呢單世紀交易已告吹。英國《每日郵報》指拜仁將會轉移目標，收購祖雲達斯前鋒杜辛華荷域。

哈利卡尼已經30歲，加上只剩下1年合約，但熱刺主席利維仍然企硬要求1億鎊(約10億港元)轉會費，對於拜仁發出嘅「最後通牒」亦無動於衷，一般相信兩間球會已無法達成交易協議。

拜仁慕尼黑將於香港時間8月13日凌晨出戰德超盃對RB萊比錫，然後8月19日凌晨迎接德甲開鑼戰對雲達不來梅，急需要盡快簽入射手，冇時間再喺收購哈利卡尼問題上糾纏，所以準備改簽杜辛華荷域。

現年23歲嘅杜辛華荷域效力費倫天拿期間，曾於2020/21年球季意甲上陣37場入21球，其後於上年1月以7,000萬歐元(約6億港元)轉會費加盟祖雲達斯，但表現未如理想，上季意甲僅入10球，祖記早前已準備將佢出售畀巴黎聖日耳門，但未能成事，如果拜仁願意接貨，應該好大機會成交。