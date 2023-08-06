高城熙闖世大男單4強　羽毛球隊首奪獎牌

成都世界大學生運動會，香港羽毛球代表高城熙周日（6日）於男單8強，以局數2：1反勝中國球手董天堯，勇闖4強，由於賽事不設銅牌戰，將為香港羽毛球隊穩奪史上首面獎牌。高城熙將於下午5時與中國的王正行爭入決賽。

高城熙早前先後擊敗尼日尼亞的Mujittapha Umar、美國7號種子Enrico Asuncion和荷蘭球手Aram Mahmoud，躋身周日（6日）舉行的8強賽對中國球手董天堯。高城熙首局以19：21告負，其後急起直追，第2局原以20：17取得局點，惟遭對手連取4分，兩人鬥至「刁時」，最終港將以23：21險勝。第3局高城熙站穩陣腳，再贏21：16，成功晉級4強，為港隊穩奪獎牌。

香港混雙組合鄒軒明及曾曉昕，以局數0比2不敵日本組合，8強止步。

同日港隊出戰半程馬拉松決賽，香港馬拉松半馬冠軍羅映潮首次代表香港隊出賽，以1小時21分01秒得女子組第23名，至於帶傷上陣的黃卓寧則以1小時28分04秒完成，總成績排第29。男子組方面，港隊原出戰半馬團體賽，惟香港紀錄保持者黃尹雋退賽，林穎璋和莊司暘分別得第27及31名。