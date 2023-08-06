愛倫韋特：瑞典有力送美軍回國

要不是在最後一輪分組，葡萄牙於92分鐘的射門命中門柱不入，早就把美國淘汰出局了。我相信，這支力爭三連霸的球隊也相當慶幸自己可以留低，並成功晉級到最後16強。

花旗國對葡萄牙時埋門能力不足，所以她們定要集中改善門前的把握力，包括星級前鋒阿歷絲摩根在內的球員，也需要交出更好的表現。

露絲拿維妮今仗停賽，為美國帶來嚴重影響，但她們陣中擁有多位好波之人，足以填補其空缺。蓮絲莉賀蘭及祖莉艾茲的寶貴經驗，將會是球隊的重要資產，事關她們懂得如何在受壓的環境下作賽。我認為，美國面對葡萄牙時換出索菲亞史密絲是一個錯誤的決定，原因是她有能力改寫戰局，我感到她是最有可能於前線為瑞典帶來問題的球員。

瑞典在清風送爽的情況下，分組賽3戰全勝，以首名出線16強。然而，她們對美國的往績認真麻麻，6次女子世盃交鋒，只曾錄得1勝。

我視伊莉絲迪特為瑞典的核心球員，事關她不但可以組織防線，更加能夠於死球攻勢時產生巨大威脅，而在今屆賽事她亦成功攻入3個入球，盡顯身價，所以美國的守衛要於禁區內對她作出嚴密看管。至於進攻球員碧克絲甸紐絲及艾絲娜妮將會衝擊美國的防守，製造到一定的問題，我認為瑞典幾位主力球員在對阿根廷一仗中得到休息，今仗表現將會更加醒神。

瑞典看來實力相當強勁，相反美國表現乏善足陳，因此我相信瑞典將會爆冷贏波，淘汰衛冕冠軍美國出局。