阿仙奴增兵未夠喉　想簽入拿玻里神翼

阿仙奴今夏已經豪花超過2億鎊(約20億港元)收購3位球星夏維斯、迪格蘭賴斯、祖利安添巴，但領隊阿迪達仲未夠喉，根據英國《太陽報》爆料，兵工廠打算再增兵，並睇中拿玻里22歲翼鋒基華拉斯基利亞。

基華拉斯基利亞上季意甲創出「雙雙」，射入12球及10次助攻，屬於拿玻里奪冠大功臣，佢亦當選意甲最佳球員，更被球迷稱為「基華拉當拿」，引起多間大球會注意。據悉皇馬原本有意簽入基華拉斯基利亞，但由於拿玻里要求9,500萬歐元(約8.2億港元)轉會費，令到「銀河艦隊」卻步。

早前傳出紐卡素計劃收購基華拉斯基利亞，但之後冇晒下文，阿仙奴依家加入搶人才行列，但能否滿足到拿玻里嘅9,500萬歐元轉會費要求，實屬疑問。據悉如果阿仙奴簽唔到基華拉斯基利亞，就會改為爭取收購阿積士翼鋒古達斯，呢位23歲加納國腳上季上陣42場入18球，估計身價為4,000萬鎊(約4億港元)，價錢比基華拉斯基利亞平一大截，成事機會較大。