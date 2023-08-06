社區盾曼城大戰阿仙奴　免費台直播

新一季英超「前哨戰」社區盾將於中立場溫布萊球場舉行，上季英超冠軍曼城大戰亞軍阿仙奴，由於呢項賽事只屬於象徵性質，雙方冇心理包袱之下，應該會踢得比較開放。加上兩隊過去碰頭往往鬥攻，近5次對賽有4次總入球開3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（無綫翡翠台周日晚11時直播）

曼城貴為上季英超、英足盃、歐聯「三冠王」，實力非常強勁，雖然隊長根度簡、翼鋒馬列斯已離隊，但亦簽入車路士中場高華錫，克羅地亞中堅加華度爾亦宣布正式加盟，正選競爭激烈，一眾球員肯定打醒十二分精神，以博哥帥歡心。

最重要係射手艾寧夏蘭特仍然保持勇態，早前熱身賽對橫濱水手，佢即使後備上陣都梅開二度。此外，「藍月亮」喺另一場熱身賽，以2比1擊敗德甲盟主拜仁慕尼黑，霸氣十足，就算其後1比2不敵馬體會，但起碼有波入，以曼城主攻踢法，要撕破阿仙奴防線，並唔困難。

至於「兵工廠」阿仙奴上季英超大部分時間排榜首，季尾被曼城反超前搶走冠軍寶座，無論球會或球迷的確心有不甘。會方痛定思痛，今夏不惜斥巨資簽入幾名具分量嘅新兵，包括夏維斯、迪格蘭賴斯及祖利安添巴，大大提升實力，相信社區盾會主動出擊，爭取擊敗宿敵曼城，為新球季贏得「頭彩」兼報仇。事實上，阿仙奴近期踢熱身賽表現進取，包括以5比3擊敗西甲冠軍巴塞隆拿，就算前鋒加比爾捷西斯受傷缺陣，今仗都有本錢同曼城駁火。