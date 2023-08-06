唔做肥安接班人　沙比阿朗素續約至2026年

德甲球隊利華古遜正式宣布同教練沙比阿朗素續約至2026年，粉碎佢可能離隊轉投皇馬嘅傳聞，利華古遜亦士氣大振，喺周六(5日)晚熱身賽以4比0大勝歐協聯冠軍韋斯咸。

現年41歲嘅沙比阿朗素球員時代效力過皇家蘇斯達、利物浦、皇馬、拜仁慕尼黑，掛靴之後亦做過皇馬青年軍及皇家蘇斯達B隊教練，上年10月臨危受命，接手執教利華古遜，成功協助球隊由護級到最後以德甲第6位過終點，並打入歐霸盃4強。

一度傳出熱刺、巴黎聖日耳門打算邀請沙比阿朗素領軍，皇馬會長皮里茲亦視佢為安察洛堤嘅接班人，希望佢接替將於明夏離任嘅「肥安」。

沙比阿朗素原本仲有1年合約在身，利華古遜為挽留人才，決定提早同呢位西班牙少帥續約至2026年，沙比仔表示，同球隊上下合作愉快，大家有共同目標，有信心新一季可以創出更大成就。

利華古遜狀態不俗，近2場熱身賽分別擊敗馬賽、韋斯咸，球隊新一季首場聯賽就要惡鬥上季季軍RB萊比錫，到時先至係真正考驗。