季前熱身賽　艾里奧頭槌扳平　傑志1比1逼和達叻

港超勁旅傑志周日（6日），迎來泰國熱身賽的最後一站，面對新升上泰國T1聯賽的達叻。雙方半場互無記錄，易邊後主隊達叻率先打破僵局，但「藍鳥」靠艾里奧短時間內頭槌扳平，最終以1比1逼和對手，以1勝1和3負結束今次泰國集訓之旅。

相對上仗對鳥泰他尼，「藍鳥」今仗陣容作出4個調動，費蘭度、周緣德重返正選，分任左、右閘，與丹卓斯基、艾里奧鎮守後防，奧拿斯頂替陳俊樂負責在中場掃蕩，金信煜擔正與明加索夫攜手攻堅，祖連奴先列後備。

傑志剛以2比3不敵T1新丁鳥泰他尼，今仗再遇另一支新升班球隊達叻，開賽初段已積極搶攻，先有明加索夫左路落底傳中，羅梓駿撞射高出。8分鐘「羅梓」又有黃金機會，他在一次反擊中接應金信煜橫傳，無人看管下射斜。主隊達叻站穩陣腳後，搶回不少攻勢，16分鐘隊長龐比查罰球直射，被門將保羅單手托出底線。上半場尾段，基爾頓多次遠射同樣無功而還，兩隊暫時踢成0比0，返入更衣室。

傑志易邊後繼續控制大局，但遲遲未能找到入球，於是一口氣換入伊高沙托尼、陳晉一、查理史葛及陳俊樂，72分鐘差點收到成效，陳俊樂斬入禁區，但遠柱的米基爾頭槌頂斜。「藍鳥」久攻不下，80分鐘更率先失守，瑪勞禁區頂左腳勁射得手，達叻領先1比0。不過「藍鳥」2分鐘後迅速追平，艾里奧接應伊高沙托尼角球近門頂入，最終傑志作客與達叻僅踢成1比1。