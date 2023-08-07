補時追和再射贏12碼　阿仙奴捧社區盾

阿仙奴社區盾封王！「兵工廠」與曼城法定時間踢成1比1，最終互射12碼贏波，終於打破之前8次對賽全輸的宿命，一吐烏氣，預示新一季有力挑戰「藍月亮」的霸主地位。

由於曼城上季榮膺三冠王，包括勇奪聯賽及英足盃，原本由聯賽冠軍對英足盃盟主嘅社區盾，今屆則改由上季聯賽亞軍阿仙奴頂上出賽。啱啱加盟「藍月亮」嘅中堅加華度爾雖未入比賽名單，但另一新兵兼克羅地亞同胞高華錫正選披甲，而兩大前鋒艾寧夏蘭特同祖利安艾華利斯罕有地齊齊擔正，另一邊廂阿仙奴前鋒加比爾捷西斯因傷倦勤，今仗改由新兵夏維斯串演箭頭，可見兩軍教頭哥迪奧拿同阿迪達都敢於試陣。

曼城憑住純熟嘅傳控能力，一開波即控制戰局，祖利安艾華利斯混戰中失機，洛迪卡斯簡迪遠射僅僅斜出。受壓咗一輪嘅阿仙奴，慢慢企穩陣腳，偶有反擊亦具威脅，25分鐘賓韋特右路傳中，夏維斯轉身抽射被救出，加比爾馬天尼利執雞又省中回防嘅史東斯，之後布卡約沙卡落底線，夏維斯快射過唔到曼城門將史堤芬奧迪加，完半場前洛迪卡斯簡迪趁阿仙奴門將蘭斯達爾企得太出嚟個笠射，可惜高出少少，半場互無紀錄。

下半場接戰，雙方互有攻守，但仍然未改變紀錄，哥迪奧拿喺58及64分鐘變陣，先後收起基亞利殊、艾寧夏蘭特及高華錫，換入菲爾科頓、高爾彭馬及奇雲迪布尼增強活力，果然收到成效。

77分鐘，阿仙奴進攻斷纜，菲爾科頓截到，後場帶波上前，斬波畀右路嘅高爾彭馬，呢名21歲英格蘭小將，喺禁區起左腳射遠柱收死蘭斯達爾。

不過阿仙奴並無放棄，於補時9分鐘，李安度杜沙特禁區內起腳，皮球撞到文路爾艾簡治改變方向入網，「兵工廠」追成1比1，雙方要以互射12碼定勝負，結果阿仙奴以4比1封王。