【有片】哈利卡尼轟入4球　球迷感人一幕挽留佢

周日(6日)晚熱身賽，熱刺射手哈利卡尼並未受轉會傳聞影響，個人轟入4球，協助呢支倫敦勁旅主場以5比1大勝薩克達，比賽途中，熱刺球迷高唱：「我們想你留下。」場面感人，可能令呢位30歲英格蘭國腳回心轉意，繼續效忠熱刺。

拜仁慕尼黑早前向熱刺發出最後通牒，報價8,600萬鎊(約8.6億港元)收購哈利卡尼，但過了限期，仍不獲接納，預料交易將會失敗。熱刺今夏首次喺主場踢熱身賽，哈利卡尼表現自然特別受關注，佢懶理轉會問題，今仗全力以赴，上半場38分鐘射入12碼，打開紀錄，當時熱刺球迷不斷高唱：「我們想你留下。」希望呢位球隊史上入波最多嘅球員繼續效力。

烏克蘭球隊薩克達一度扳平1比1，換邊之後，哈利卡尼又發威，再射入3球，食出「大四喜」，加上19歲小將史卡列迪補時入波，最終大勝薩克達5比1。哈利卡尼踢到80分鐘被換離場時，全場球迷起立為佢鼓掌，大打感情牌挽留佢。

熱刺領隊普斯迪高路批評拜仁慕尼黑高調挖角：「我從來唔會向傳媒講關於其他球隊嘅球員，哈利卡尼仍然有約在身，我會繼續派佢上陣。」熱刺將於周三(9日)凌晨「甘柏盃」對巴塞隆拿，然後出戰8月13日晚首輪英超作客對賓福特。