馬古尼靚助攻　曼聯補時逼和畢爾包

曼聯繼上周六(5日)晚以3比1反勝朗斯之後，周日(6日)晚再次登場踢熱身賽，對西甲球隊畢爾包，早前被褫奪隊長臂章嘅中堅哈利馬卡尼終於做齣好戲，補時頭槌二傳助攻，由小將柏利斯迪利射入逼和1比1，難怪網民再次認為馬古尼應該轉型踢中鋒。

由於曼聯連續2日踢熱身賽，今仗移師中立場都柏林比賽，並以副選為主，上仗被對手半場笠入嘅新簽門將奧拿拿並冇上陣，由老將湯希頓把關，哈利馬古尼、域陀連迪路夫扼守中路。

上半場29分鐘，曼聯失守，被畢爾包新星尼高威廉斯射入，戰至66分鐘，畢爾包中堅艾圖柏利迪斯被逐，成為轉捩點，紅魔鬼以眾凌寡，開始佔上風，踢到補時，哈利馬卡尼上前助攻，以「前鋒」姿態殺入禁區，接應長傳，頭槌二傳畀柏利斯迪利射入扳平1比1。

哈利馬卡尼以往喺防線不時犯錯「助攻」對手入波，網民經常嘲諷佢應該踢前鋒，更加有威力，果然一語成讖，新一季可能成為紅魔鬼「秘密武器」。曼聯已經踢完今夏最後1場熱身賽，將於香港時間8月15日凌晨出戰首輪場英超，主場對狼隊。