補時新例惹爭議　哥帥嬲爆：補到聽朝8點

阿仙奴喺社區盾踢到補時9分鐘入波逼和曼城1比1，再憑互射12碼勝出奪冠，兵工廠可以戲劇性捧盃，要多得國際足協自上年年尾世界盃推行嘅補時新例，增加比賽有效時間，打擊球員詐傷等拖延時間行為。不過，曼城領隊哥迪奧拿就非常不滿，揶揄新例之下，可能每場比賽都要踢到第2日朝早8點。

上年世界盃已出現超長補時，平均每場補時達10分鐘，比2018年世界盃多近4分鐘，今季英格蘭本土賽事亦會跟隨新補時指引，曼城成為新例之下嘅受害者，哥迪奧拿當然唔順氣，佢話：「新例令人好煩躁，但需要習慣，我反對補時8、9分鐘，並非因為遭對方逼和，而係冇發生事故之下，都補咁耐，就唔合理，國際足協推行新補時指引，並冇諮詢球隊同球員，依家每場比賽已變成100分鐘，試想像一下，入波後慶祝又要補時，如果比數4比3，豈不是要補到聽朝8點。」

至於阿仙奴領隊阿迪達持相反意見：「關於增加有效比賽時間，咁做非常好，比賽時間長咗，各隊拖延比賽時間前，應該三思而後行。」與此同時，球證新一季亦會加強管制領隊過激行為，阿迪達今場被出示黃牌，成為首例。