社區盾魔咒　曼城先至係大贏家？

阿仙奴喺社區盾戲劇性擊敗曼城，為新球季打響頭炮，兼報番上季被對方搶走聯賽冠軍之仇，但係兵工廠高興背後，其實暗藏殺機，因為英格蘭球壇素來存在「社區盾魔咒」，就係奪得社區盾嘅球隊，該季多數失落英超冠軍。曼城已連續3次於社區盾敗陣，前2次最終都奪得該季英超冠軍，今仗失利可能先至係「吉兆」。

翻查紀錄，由2011/12年球季計起，過去12屆社區盾冠軍，僅1屆盟主緊接可以奪得該季英超冠軍，就係2018/19年球季嘅曼城。

值得一提，2019/20年球季英超開咧前，利物浦喺社區盾輸畀曼城，結果該季紅軍打破宿命，首次捧英超冠軍，可見社區盾「魔咒」的確威力強大。

同埋曼城之前3屆社區盾都冇份捧盃，結果連奪3季英超冠軍，「藍月亮」今屆社區盾又落敗，莫非可以實現英超4連冠？

球季 社區盾冠軍 英超冠軍

11/12 曼聯 曼城

12/13 曼城 曼聯

13/14 曼聯 曼城

14/15 阿仙奴 車路士

15/16 阿仙奴 李斯特城

16/17 曼聯 車路士

17/18 阿仙奴 曼城

18/19 曼城 曼城

19/20 曼城 利物浦

20/21 阿仙奴 曼城

21/22 李斯特城 曼城

22/23 利物浦 曼城

23/24 阿仙奴 ？