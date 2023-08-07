港超聯　深水埗爭更高排名　鄧冠研：踢法要進取

港超球隊深水埗周一（7日）分別在石硤尾仿真草球場，以及主場深水埗運動場，舉行公開操練、拜神儀式。新任主帥鄧冠研承認球隊實力有限，但會嘗試踢得進取，務求帶給對手一定壓力，希望在聯賽爭取比上季更高排名。

上季聯賽排尾二的深水埗，今季改由助教鄧冠研接任主教練，而黎格爾、羅港威、劉浩霖、沈雲燮等主力悉數離隊，並簽入了柏羅邦、浦敏兩名泰國外援、肯亞前鋒鄧加、日本中場小池晃廣等多名球員，以及從傑志借用顏卓彬、張廣然。另外，球隊同日又公布簽入挪威後衞拿亞（Nil Noye Narh）及門將李溢晉，兩人今日亦有參與操練。

深水埗今季陣容變動不少，主教練鄧冠研表示除了外援之外，大部分皆為年輕球員，但自己會力爭帶隊取得佳績：「希望無論贏、輸，都要畀到壓力對手，起碼要同佢哋戰鬥，我哋即使係弱旅，踢法都要進取。排名希望進步，唔敢話爭中游，但努力啦，今年資源係比上年多。」球隊上屆攻力偏弱，在聯賽僅入7球，「鄧Sir」認為兩名新加盟前鋒鄧嘉、柏羅邦，同樣具備一定質素，當中後者更連續兩場友賽建功，相信他們可以帶來更多入球。

另外，「鄧Sir」又特別提到兩名傑志借將顏卓彬、張廣然，坦言自己對他們寄予厚望：「評價好正面，佢哋好努力，尤其彬仔係場上面發揮到領導作用。今年都希望圍繞住『彬仔』踢，唔會擺佢淨踢防中，都要上上落落，無辦法年輕球隊就係要跑。」

至於中場顏卓彬則表示，今次加盟深水埗的主因是爭取更多上陣時間：「上陣時間唔夠，主教練無理由揀個無比賽狀態嘅球員，好希望喺深水埗踢出好表現，可以再次入選港隊。」談到今季在球隊的角色，「彬仔」則指自己將肩負更多責任：「心態要更加進取，唔可以再縮喺後面踢，旨意身邊球員幫我，要用我嘅經驗，喺中場帶住年輕球員一齊踢。」

深水埗球員名單：

門將：28.戴廷匡、30.奧利斯、31.李溢晉

後衞：2.楊學敏、3.劉家城、4.浦敏、5.陳靜謙、11.黃靖揚、16.張智昊、20.波比、29.梁羿童、72.拿亞

中場：10.小池晃廣、15.尼高拉斯、17.黃琛喆、19.鄧港桁、23.奧斯卡、24.顏卓彬、41.梁星耀

前鋒：7.柏羅邦、9.鄧子均、18.林保、21.陳灝、77.張廣然、99.鄧嘉