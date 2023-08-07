港超聯　李溢晉挪威中堅拿亞投深水埗

港超聯球隊深水埗周一（7日）透過Facebook專頁，宣布簽入門將李溢晉及挪威外援拿亞，進一步為後防增強實力。

28歲的拿亞司職後衞，曾於挪威，塞浦路斯，葡萄牙及科索沃聯賽效力。這位挪威後衞於上周中抵港，是日在分隊賽期間中一度受傷，自行走到場邊休息，但表示沒有大礙。他亦談到今次來港落班的決定：「香港嘅天氣同歐洲好唔同，係要啲時間適應，但我一直想嚟亞洲踢波，今次係好好嘅機會，希望用好表現為球隊爭取佳績。」拿亞透露過往曾出任前鋒及翼鋒，相信其用波及閱讀球賽的能力能夠幫助球隊。

至於李溢晉於夢想駿其展開職業球員生涯，及後效力冠忠南區、標準流浪及甲組球隊東區。這位現年27歲華人門將表示一直在等待重返職業賽場的機會，相隔1年半後終於能夠再戰頂級聯賽，他表示非常興奮：「之前都有喺傑志跟操，狀態冇乜點跌，希望今季踢番之前踢職業時嘅表現，期待接受更大挑戰。」

【球員檔案】

拿亞 Nii Noye Narh

出生日期：1994/12/19

國藉：挪威

位置：後衞

球衣號碼：72

李溢晉

出生日期：1995/12/08

出生地：香港

位置：門將

球衣號碼：31