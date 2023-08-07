愛倫韋特：三獅捕超霸鷹入8強

應屆女子歐國盃冠軍英格蘭於16強將會硬撼實力強勁的尼日利亞，為衝擊首個女子世盃冠軍之旅，迎來最大的考驗。

由於中場姬拉華殊對中國時因傷缺陣，所以教練域雯作出了針對性部署，意外地排出三中堅陣式，球隊於這個新體系下可以盡展所長及獲得更大的自由度，並以6比1大勝「鏗鏘玫瑰」。在這個變陣中最大得著的球員是蘿倫占士，她攻入兩球及交出3個助攻，我相信這位21歲前鋒將會在今場，於這個較為流動的位置上可以交出類似的好表現。

阿歷西亞蘿素取得近9場賽事中的首個入球，對三獅兵團來說絕對是一個好消息，而蘿倫漢普及基莉也同樣有入球進帳。我肯定前線兩位球員今仗將會再有機會取得入球，事關瑞秋戴莉及邦朗絲將會在兩翼位置繼續發難。

我預期摸和愛爾蘭後力壓奧運女足金牌加拿大取得小組次名出線資格的尼日利亞，將會為英格蘭帶來一場硬仗。這支非洲超霸鷹於分組賽未嘗一敗，其中對加拿大及愛爾蘭時更加沒有失球，看來由奧哈莉領軍的防線確實難以被攻破。

此外，她們擁有奧梳艾拉及烏捷娜簡奴兩位攻力強勁的前線球員坐鎮，我認為她們會為英格蘭產生巨大威脅。她們喜歡派出多人參與攻勢，以及殺入禁區爭取入球，所以女英格蘭守衛美莉白萊及其隊友定要小心提防尼日利亞展開的反擊攻勢。不過，我肯定英軍教練域雯將會做好賽前部署，以化解對方產生的威脅，我預期三獅兵團今仗將可大獲全勝，昂然晉級8強。