曼聯U16現身大館　香港小將盼友賽踢好波

2023年「賽馬會青少年精英足球匯」周一（7日）舉行首個公開活動，曼聯U16，香港U18及青年聯賽選手隊的球員，齊集大館檢閱廣場試玩蹴鞠，當中青年聯賽選手隊的張立衡談到將在友賽對曼聯U16時指，雖然「1世人可能只得1次機會對曼聯青年軍」，但不會過於緊張，要盡情發揮。

香港U18和超青聯選手隊各派5名球員出席活動，包括李俊霆、梁羿童、張立衡和蕭政，其中曼聯青年軍隊員到場後，已迫不及待「騷哥利」，用蹴鞠完成不同控球動作。活動開始後，3隊球員用蹴鞠作簡單控球及傳球。及至活動完結後，部份球員應記者要求，到擺放曼聯名宿球衣，或其他紀念品的小型展覽館拍照。

曼聯U16將分別於周三（9日）和周六（12日），到旺角大球場友賽香港U18和青年聯賽選手隊，是日代表青年聯賽選手隊亮相的門將張立衡，現時在英國讀書，為當地校隊成員，但未曾與曼聯青年軍對碰，因此對這場賽事非常期待，盼望能從中汲取經驗，呼籲隊友不用過份緊張，努力表現自己：「曼聯係世上其中1支強隊，分分鐘1世只得1次機會對住呢啲對手，但我覺得大家唔使太緊張，反而要利用呢個機會踢好波。」此外，視阿仙奴蘭斯達爾為偶像「阿衡」期望，完成學業能夠在英國落班，展開足球生涯。

至於香港U18的前鋒嚴天健（Lucas），笑稱自己為曼城球迷，但強調只會專心為港隊踢出好表現，並視之良好學習機會，並希望在眾多球迷面前大打爭氣波：「到時場波應該會好多人入場，好想踢場好波比球迷睇，亦都想啟發到其他小朋友堅持踢波，因為佢哋將來隨時有機會，面對咁犀利嘅對手。」