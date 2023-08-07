愛倫韋特：袋鼠兵靠主場晉級

澳洲與丹麥於分組賽階段都表現不穩，但同樣於最後一輪分組賽中交出最佳的表現，成功晉級到淘汰賽。

澳洲在關鍵時刻以4比0大勝加拿大，展示出球隊的真正實力。我認為海莉拉索表現突出，經常後上殺入禁區製造危險及攻入兩個重要入球，而她也跟出擊型右閘球員艾莉卡賓達擁有良好的默契。絲達卡妮也表現得相當出色，這位暫代隊長在森卡爾的缺陣下領軍得宜，並於閘位位置提供進攻威脅，所以今仗大家要留意她跟其阿仙奴隊友卡特琳芙特於左路的串連。

至於對手丹麥，我感到她們於對賽海地一戰中，將佩妮莉赫達由正前鋒角色轉為10號位球員後，令她發揮得相當好。她是丹麥陣中的星級球員，所以給予她更多空間發揮，有利於她為隊友創造入球機會，換句話說澳洲中場中路的球員定要對她作出嚴密看管。

前線方面，雲格絲加特將會被委以重任，要不斷走到對方守衛身後及拉扯對方的球員，令澳洲的防線疲於奔命。妮歌莉蘇蓮遜及列姬麥臣將會於邊路位置作出傳中球，而卡芙蓮古侯亦有能力於中路交出直線傳送，所以丹麥絕對有能力於澳洲身上取得入球。

合辦國「袋鼠兵團」在得到主隊球迷的支持下定會士氣大振，而森卡爾或許會傷愈復出，再次為國家隊披甲上陣，所以我認為她們今仗將可擊敗丹麥，成功晉級8強。