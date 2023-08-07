蘿倫占士幾乎做罪人　英格蘭12碼晉級8強

女子世盃16強，英格蘭對尼日利亞，英格蘭嘅蘿倫占士幾乎做罪人！「女三獅」今仗久攻不下，尾段蘿倫占士因為沉唔住氣領紅被逐，激戰120分鐘打成0比0，最終在互射12碼，英格蘭贏4比2晉級8強。

被睇淡嘅「女霸鷹」率先發圍，16分鐘就有普琳迪攻門中楣，早段力保不失嘅英格蘭其後發動攻勢，可惜阿歷西亞蘿素單刀同瑞秋戴莉窩利都過唔到對方門將娜亞杜絲十指關，30分鐘瑞秋戴莉禁區內被推跌獲判12碼，但球證翻睇VAR後推翻判決，半場互無紀錄。

下半場初段尼日利亞展開攻勢，再有烏捷娜簡奴頂中楣，但之後戰況膠着，瑞秋戴利嘅頭槌攻勢再次被娜亞杜絲化解，雙方維持0比0和局；直至83分鐘，蘿倫占士同艾洛絲一次爭波，因為沉唔住氣腳踩對方背部，球證最初判黃牌，但翻看VAR後改判紅牌，蘿倫占士被逐，英格蘭10人應戰，搞到要加時。

雙方喺加時再無入球，要靠互射12碼分勝負，12碼結果如下：（英格蘭射先）

英格蘭

佐真娜絲坦威 不入

比芙妮英蘭特 入

瑞秋戴莉 入

阿歷絲格蓮活 入

基莉 入

尼日利亞

奧芭蘭奴絲 不入

艾洛絲 不入

艾積芭迪 入

烏希碧 入