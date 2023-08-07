新舊C朗沙特重逢　菲歷斯同意加盟希拉爾

葡萄牙「新C朗」祖奧菲歷斯被車路士退貨，返回馬體會亦被打入冷宮，前途迷茫之下，根據葡萄牙媒體《ojogo》爆料，呢位23歲前鋒已經同意加盟沙特阿拉伯豪門希拉爾，意味可望同「大師兄」C朗喺沙特聯賽交鋒。

祖奧菲歷斯同馬體會教練施蒙尼關係破裂，今夏返回呢支西甲球隊時，被禠奪7號球衣，而且只能同青年軍操練，擺明唔會再起用佢。祖奧菲歷斯早前更加話，想轉投巴塞隆拿，進一步激嬲馬體會管理層，被踢走只係時間問題。

由於潛在買家巴黎聖日耳門遲遲未出手，令祖奧菲歷斯開始為新一季前途感到為焦急，希拉爾一直想簽入著名射手，之前斟介美斯、盧卡古都失敗，依家向祖奧菲歷斯埋手，據悉希拉爾、馬體會、祖奧菲歷斯三方面基本上已達成協議，預料好快會完成轉會。

根據「轉會權威」記者羅曼諾(Fabrizio Romano)爆料，祖奧菲歷斯將以借用形式，加盟希拉爾，直至明年6月。希拉爾教練佐治捷西斯都係葡萄牙人，佢早前透露準備簽入與C朗、賓施馬同一級數嘅球員，可能就係指祖奧菲歷斯。