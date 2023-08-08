紅藍大戰PPV直播　葉耀邦要證明實力　張延隆望盡快融入

銀牌男籃賽今日（8日）戲碼強勁，「Big 4」互撼不容錯過！頭場晚上7時有衞冕南華大戰香港東方於勝方4強硬撼，重演上季總決賽戲碼，教練巴拿莫域及控衞張延隆今季雙雙由「紅軍」轉「藍軍」，對戰舊隊成為焦點，而基拔也首次倒戈前東家，話題同睇頭十足。

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衞冕南華今季換帥，人腳亦有大變動，但上場在余理洋和曾湛元缺陣下，全民皆兵大勝建龍飛馬48分，不但寫下今季最大分差，更重要是以行動回應質疑。該戰朱亮攻入19分，葉耀邦交出13分7籃板5助攻4偷波，南青提拔上來的陳怡富和鄭凱安亦分別有12和11分進帳。南華今季陣容更年輕，葉耀邦認為是另一優勢：「我們陣容變得更年輕，有不同衝擊力，我們會證明給滿貫、東方看，我們在同一個水平，有力競爭冠軍。」

香港東方今季由前南華主帥巴拿莫域領軍，這位波斯尼亞籍教練曾帶領南華以全勝姿態贏得2019年香港男子高級組籃球聯賽及甲一聯賽總冠軍，即使他上季在疫情期間離隊，南華靠著他留下來的「體系」，成功保住冠軍寶座。如今巴拿莫域轉投香港東方，南華眾將已有心理準備迎接硬仗，曾湛元說：「防守壓力一定好大，因為他對這方面要求好高。」今仗朱亮和余理洋將與麥洛連和基拔對撼，勢掀起激戰。

香港東方在這場「紅藍對決」賽前宣布羅致前南華控衞張延隆，此子日前隨隊到中國青島參加「東亞青年運動會熱身賽」，其後正式「落名」，對南華一戰有望倒戈上陣，成為另一焦點。張延隆直言：「之前沒有想過，感覺好似對家人一樣。」他表示，參與球隊訓練時間不長，集訓後逐漸了解各隊友習慣：「希望可以盡快融入球隊，今季全力爭取冠軍。」香港東方於「東亞青年運動會熱身賽」連續三日對戰中國國家隊U18、北京體育大學以及華東師範大學，取得2勝1負，有望以最佳狀態迎接南華。