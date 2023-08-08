銀牌男籃永倫滿貫兩大新援互撼　東網PPV直播

銀牌男籃賽今晚兩支「Big 4」球隊永倫和滿貫於尾場交鋒，前者上仗以67：58擊敗康仁福建晉級，而滿貫上仗就以93：78力挫崇德飛鷹。上季「黃金戰士」5次對「綠軍」皆未能取勝，今季永倫羅致新外援查雲希爾，填補賀斯福退役的空缺，能否為球隊帶來新氣象，為球迷所期待。

身高2米03的查雲希爾上仗錄得15分12籃板「雙雙」數據，加上新兵韓天次轟入4記三分波，貢獻12分，分擔洋將泰那的得分壓力。上仗泰那繼續「有貨交」，攻入全場最高的26分。

至於由台灣教練徐仲毅領軍的滿貫，則以身高2米10的新中鋒蓋帝斯為重心，上仗這位美籍外援轟入30分，另抓下18個籃板，成為球隊贏球功臣，今仗他將與查雲希爾正面交鋒，值得留意。

這兩場球賽售票時間為今日下午5時，但若天氣不穩及排隊人數達到上限，影響周邊行人通道時，總會工作人員會點算排隊人數，如人數超出當日售票數量，將會「截龍」，另外亦會視乎情況提早售票，請球迷留意籃總網頁公布之最新安排。

高級組銀牌男籃賽詳情

日期：8月8日（星期二）

時間：晚上7時 南華 Vs 香港東方；晚上8時40分 永倫 Vs 滿貫

門票價格：正價60元；學生及長者 40元