尼馬向PSG提出離隊　涉及人身安全

法甲冠軍巴黎聖日耳門(PSG)星散危機愈演愈烈，繼美斯今夏離隊，基利安麥巴比拒絕續約之後，將再面臨痛失另一位球星尼馬。根據法國《隊報》爆料，呢位31歲巴西射手喺周日(6日)向會方提出離隊要求，背後原因可能涉及佢受到極端PSG球迷針對，擔心新一季冇咗2位拍檔美斯及麥巴比「掩護」，成為眾矢之的，令人身安全受威脅，所以走為上着。

尼馬2017年以破世界轉會費紀錄嘅2.22億歐元(約19億港元)由巴塞隆拿加盟巴黎聖日耳門以來，演出令人失望，除咗場上發揮唔出應有水準之外，亦經常受傷，入「門」6季以來，有5季聯賽上陣次數係20次或以下，被網民嘲諷每逢大時大節、妹妹生日，尼馬就會「自動受傷」，加上曾經同麥巴比鬧不和，PSG管理層近年開始對尼馬不滿，上年夏天幾乎出售佢。

至於尼馬亦因為屈居於美斯、麥巴比之下，未能擔任「大佬」，一直心有不甘，令佢最想走人嘅原因係受到PSG球迷針對，除咗比賽期間噓佢之外，今年5月更加有大批球迷包圍佢住所示威，高呼要求尼馬離隊，並以粗言穢語辱罵佢，幸好冇發生衝突。

不過，「圍堵尼馬」一事已經令呢位前鋒心感不安，加上好兄弟美斯已離隊，麥巴比因為拒絕續約，就算今夏唔被賣走，亦會被雪藏，意味一旦PSG新一季成績欠佳，僅餘最大名氣球星尼馬必定成為球迷攻擊目標，雖然佢仲有2年合約在身，但都寧願自己申請今夏離隊「避難」，並已經通知PSG會長艾卡理化有關決定。

尼馬有份參加PSG早前亞洲之旅熱身賽，並於對全北汽車，射入2球及1次助攻，若然PSG同意出售尼馬，意味引以為傲嘅「MNM」鋒線將會徹底解散。