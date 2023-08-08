尼馬3大出路　車路士率先斟介

尼馬向巴黎聖日耳門(PSG)提出離隊要求之後，到底何去何從，備受關注，根據歐洲各大主流傳媒分析，呢位巴西國腳有3大出路，包括重返巴塞隆拿、加盟車路士、去沙特阿拉伯搵食，盛傳車路士已經率先斟介尼馬，隨時有機會戲劇性登陸英超。

法國媒體《RMC Sport》指車路士一直對尼馬虎視眈眈，只要佢離開PSG，就會邀請佢加盟，現時機會終於來了，車仔已派人聯絡尼馬嘅經理人，商討上「車」事宜。事實上，早於今年2月，車路士班主保利曾飛赴巴黎同PSG主席艾卡理化見面，當時保利聲稱係為薛耶治未能轉會致歉，但實際上係為尼馬轉會進行摸底。

據悉PSG要求5,900萬鎊(約5.9億港元)轉會費，數額唔算特別大，但係尼馬現時周薪高達70萬歐元(約600萬港元)，如果車路士提供相同待遇，就會打破現有薪酬架構制度，成為簽入尼馬一大障礙。

另外，盛傳尼馬希望重返巴塞隆拿，雙方亦情投意合，問題係巴塞陷入財困，甚至連自由身加盟嘅中場根度簡，都仲未能註冊，恐怕無力負擔尼馬巨額轉會費及人工。

沙特阿拉伯亦係尼馬一大好去處，希拉爾願意出天價簽入星級射手，曾力斟美斯同基利安麥巴比，但都失敗，有可能趁機出手搶購尼馬。事實上，尼馬既要做球隊大佬，又要享有豐厚薪酬，加盟希拉爾屬於唔錯選擇。