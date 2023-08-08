外流港將　中甲地標戰獻助攻　賓紀文：想入港隊

上月底加盟中甲球隊黑龍江冰城的港將賓紀文，周日（6日）在對江西廬山的聯賽迎來「地標戰」，更在後備入替下，交出1個助攻，賽後他表示十分開心，希望之後能夠繼續證明自己，以爭取在未來入選港隊。

賓紀文現年27歲，出生於法國，兒時隨家人來港，今季選擇離開港超勁旅傑志，並成功外流中甲。賓紀文上場對南京城市首次列入大軍名單，但僅坐在後備席，直至第17輪主場對江西廬山的聯賽，才於79分鐘後備入替，首次為新東家黑龍江冰城披甲。這名右翼衞落場後表現積極，補時階段更在右路交出一記妙傳，助攻隊友李波洋頭槌頂入，為球隊破蛋。

黑龍江冰城最終雖以1比2落敗，但對在中甲「地標戰」即貢獻助攻的賓紀文來說，可謂屬於一個好開始：「輸波係好沮喪，但都好開心可以首次喺中甲上陣，我會把握每次出場機會，努力喺場上證明自己，希望幫球隊贏到更多場波。」擁有特區護照的賓紀文，又指自己此刻的目標是入選港隊：「希望憑中甲嘅好表現，令我更有機會喺未來成為大港腳，但當然呢一刻唔可以諗咁遠住，要慢慢逐步嚟。」