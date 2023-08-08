【有片】戴亞斯「蠍子射球」　利物浦三叉戟齊入波

出片睇路爾斯戴亞斯「蠍子射球」

周二(8日)凌晨熱身賽，利物浦鋒線「三叉戟」穆罕默德沙拿、迪亞高祖達、路爾斯戴亞斯各建一功，以3比1擊敗德甲新升班球隊達斯泰特，路爾斯戴亞斯更加使出「蠍子射球」轟入世界波，非常精彩，呢位哥倫比亞國腳今季改着王牌7號，果然大發神威。

利物浦上仗熱身賽3比4不敵拜仁慕尼黑，今仗遇上實力較差嘅達斯泰特，贏得好輕鬆，開賽8分鐘內，已由穆罕默德沙拿、迪亞高祖達各入1球，迅速領先2比0。雖然達斯泰特好快追至1比2，但換邊之後，出現精彩一幕，利物浦新兵蘇保斯拉爾開出角球，路爾斯戴亞斯近柱用後腳凌空「蠍子射球」入網，奠定3比1勝局。

路爾斯戴亞斯上季長期養傷，僅於英超上陣17場入4球，幸好佢已經走出傷患陰霾，今季由原本着23號球衣，改為7號，並於熱身賽有出色發揮，近4場入3球，相信新一季可以穩坐正選位置，利物浦將於周日(13日)晚首輪英超作客車路士。