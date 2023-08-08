法國最怕鐵桶陣　摩洛哥守出新「細」界

女子世盃16強，法國女足出戰摩洛哥女足，論整體實力，「法女」的確佔優，但嚟到淘汰賽，一戰定生死，相信呢支歐洲勁旅亦唔會太冒進，以免被對手偷襲。「新丁」摩洛哥女足憑穩陣踢法，爆冷獲得16強席位，證明「悶蛋戰術」有效，翻查摩洛哥女足近9仗有8次總入球開2球或以下，一於再追中位數2.5球嘅入球細。（Now 630周二晚7時直播）

法國女足人腳強大，大部份球員效力女足班霸里昂，但佢哋卻唔擅於破對手密集防守，首場分組賽遇上屯重兵死守嘅牙買加女足，立即顯得老鼠拉龜，被對手守和0比0。反觀第2場面對主攻型嘅巴西女足，「法女」發揮更加得心應手，成功贏波，至於上仗大勝巴拿馬6比3，主因係對手太弱，參考價值唔大，法國女足嚟到16強鬥擅於穩守嘅摩洛哥女足，隨時再陷入拉鋸局面。

摩洛哥女足首度出席女子世盃決賽周，由於經驗不足，第1場分組賽以0比6大敗於德國腳下。不過，呢支非洲球隊吸取教訓後，隨即重拾穩守突擊嘅比賽節奏及風格，「摩女」第2場開賽6分鐘入波後，就一直力保領先優勢，小勝南韓1比0，上仗再以1比0贏哥倫比亞，爆冷取得出線權，可見摩洛哥女足「1:0」魚生粥策略非常奏效，特別係嚟到淘汰賽，雙方都會比較小心，隨時1球定勝負，入球細比較值博。