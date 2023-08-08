科蘭重臨香江現身FTC　盼曼聯重現光輝

香港U18將於周三（9日）在旺角大球場，與曼聯U16友賽，兩隊周二（8日）在將軍澳足球訓練中心（FTC）舉行聯合操練，其中球員時期曾效力曼聯及傑志的科蘭亦有現身，他希望「紅魔鬼」能夠追上其他頂級強隊的水平，做出以往的好成績。

雖然是日天氣炎熱，無阻兩隊球員在場上揮灑汗水，他們在曼聯青訓學院教練的帶領下完成訓練，先後針對傳控射作練習，而科蘭在操練開始後約半小時到達FTC，其後盧比度，高尼路及列斯奧3位前傑志職球員到場與科蘭敍舊，最終活動在科蘭與職球員大合照後告圓滿結束。

科蘭曾於2018年短暫加盟傑志，助「藍鳥」出戰「亞冠盃」，他讚揚會長伍健為足球發展作出不少貢獻，但坦言自離開傑志後，對香港足球認識不多，不過他打趣道如果時間容許，會到傑志「探班」：「我依家仲有同傑志管理層聯絡，知道佢哋早排去咗泰國集訓，如果有機會嘅話，可能會搵『伍生』（伍健）傾吓計。」

曼聯去季奪得英格蘭聯賽盃冠軍，並於英超奪得第3名，新球季得以征戰歐聯，日前又簽下丹麥射手賀蘭特，科蘭形容「紅魔鬼」在領隊坦哈格執教下，表現漸見進步，盼望新1季能衝擊錦標：「坦哈格係個好領隊，希望加強陣容之後，可以咬住喺第1或者第2位，咁去到季尾就有機會爭冠軍。」談到曼聯來季能否與曼城收窄差距，這位烏拉圭名宿覺得「藍月亮」戰力堅強，形容對方為「1個好好嘅對手」：「佢哋係支好球隊，我相信曼聯正朝住呢個水平發展，重現昔日嘅光輝。」

科蘭2019年掛靴後，曾執教烏拉圭甲組聯賽彭拿路等球隊，他稱十分享受成為領隊，惟現時希望把更多時間投效在家人身上，不過他並未否定將來再度執起教鞭的可能：「我已經有小朋友，但做咗領隊就要飛去唔同地方比賽，好難兼顧教波同照顧屋企，所以依家可以留多啲時間比屋企人都幾唔錯，不過未來嘅事無人知。」