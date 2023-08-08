愛倫韋特：雷鬼女孩可奏凱「哥」

哥倫比亞及牙買加於分組賽階段表現得相當好，成功取得出線資格，她們今仗將會作出正面交鋒，一同爭奪今屆女子世盃8強位置。

哥倫比亞擊敗了南韓及勁旅德國後，以小組首名資格出線，絕對是一個驕人成就。縱使最後一輪分組賽不敵摩洛哥，但我肯定她們將會信心十足迎接今場淘汰賽圈的賽事。

這支南美球隊進攻表現令人興奮，牙買加定要確保不可以讓蓮達卡絲杜有太多上腳時間，事關她有能力以一已之力作出突破，製造驚喜。美娜拉美妮絲及烏絲美也為球隊提供進攻威脅，誓要成為今屆決賽周首支攻破牙買加大門的球隊。

門將卡達蓮娜佩雷絲面對德國時表現出色，而我認為中堅卡拉芭莉也相當稱職，原因是她成功凍結了對方射手阿歷珊達波普。這兩位球員今仗需要擔當重要角色，特別是要嘗試瓦解卡芙迪查梳爾帶來各方面的威脅。

牙買加能夠在與法國及巴西同組之下，並以不失一球的姿態出線，絕對是一個令人難以置信的成績，但我曾於今屆賽事開賽前提到，她們絕對有能力製造出爆冷賽果，結果她們真的如我所說一樣做到了。

她們擁有多位舉足輕重的球員坐鎮。門將列碧卡史賓莎3場分組賽都沒有失守，一對防守拍檔艾莉臣及贊迪莉絲威比表現出色，而中場球員維恩森遜也成功好好保護了防線。

前線方面，效力曼城的卡芙迪查梳爾有能力改寫戰局，憑著護球及引球推進的能力，為隊友製造入球機會之餘，自己亦可以於禁區內搵食，絕對是牙買加的核心球員。

攻力強勁的哥倫比亞將會硬撼牙買加穩固的防守，我預計今場賽事勢均力敵，但雷鬼女孩可於加時階段取得勝利，晉級8強。