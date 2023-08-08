黃尹雋退賽引風波　隊友回應：做好紀律操守是理所當然

香港馬拉松紀錄保持者黃尹雋原定日前出戰世大運半馬團體賽，惟當日他未有上場，據知他因未有入住選手村而遭港隊取消參賽資格，事件引起網上廣泛討論，香港半馬代表羅映潮和林穎璋分別就事件回應，前者指：「穿上香港隊戰袍，做好紀律操守是理所當然。」後者亦指：「運動員出賽時品行操守同樣重要。」

黃尹雋原定於8月6日與林穎璋和莊司暘出戰半程馬拉松個人及團體賽，惟當日官網顯示其狀態為「DNS」（未有出賽）。最終，林穎璋和莊司暘分別得第27和第31名，但港隊因不足3人參賽，而不獲計算團體賽成績。

有指黃尹雋因未有入住選手村而遭港隊取消參賽資格，其後他在付費平台Patreon發文解釋，不知道選手必須入住選手村，而且因選手村環境衞生問題以及選手村距離比賽地點太遠（1小時車程），當天需乘專車於早上4時15分出發，故自行安排入住起點附近的酒店。其實黃尹雋為備戰今次賽事，特意到雲南進行高原訓練，他亦在文中表示自己狀態「幾好」，原本目標是：「坐頭8，放頭3 」。

香港女子半馬代表羅映潮於社交媒體發文回應選手村問題：「大會安排入住選手村，提供一日三餐，有專車接送、警車開路，安全送達運動員去比賽場地，路途雖然遙遠，但係從來唔存在唔方便呢一個問題，而呢個做法亦並非僅限於半馬代表隊成員，或香港隊。基本上世界各國嘅代表隊成員都係住係同一條選手村內。」

她亦強調運動員品行操守很重要：「作為運動員，除咗有責任做好訓練之外，出賽時品行操守同樣重要，係獲得代表隊資格嘅一刻就知道要遵守運動員守則。著得起香港隊代表隊嘅戰衣，代表嘅就唔單單只係自己個人嘅榮辱，其實係團隊意志，少了一個人就沒有團隊成績。」

香港男子半馬選手林穎璋亦指：「賽前發生大大小小不同嘅風波，尤其係男子半馬喪失競逐團體獎項資格，相信各位已經聽過不同版本嘅『花生』。身為運動員，穿上香港隊戰袍，就要有義務做足賽前準備，在隊中做好紀律操守亦是理所當然。」林期望外界更關注其他隊友的付出，特別指名「跑到入醫院的莊司暘」：「與其關注某前隊員嘅行為操守，希望大家可以更留意場上其他隊友嘅默默耕耘，香港長跑運動員喺今場比賽嘅付出遠超大家想像。」