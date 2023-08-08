港隊奪4金1銀7銅創歷史　賽馬會發放375萬獎金

港隊今屆在劍擊及武術項目上共獲4面金牌。（中國香港大專體育協會相片）

在成都舉行世界大學生運動會今日閉幕，港隊以4金1銀7銅結束今屆賽事，並創下歷屆最佳成績；而東道主中國則豪取103金40銀35銅，成為大贏家。

世大運經過13天的爭逐後，今日煞科並決出賽事最後一面金牌，意大利以13比11擊敗匈牙利贏得男子水球冠軍。不過，對於獎牌榜形勢沒有太大影響。

港隊憑着男子花劍隊周一贏得團體賽金牌後，為今屆賽事完美收官，港隊累計4金1銀7銅共12面獎牌，位列獎牌榜第16位，而「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」將發放375萬獎金，其中「雙金王」張家朗預計可獲75萬港元的獎金，而為港贏得今屆首面金牌的武術選手許得恩，憑太極劍奪金及太極拳獲銅，將可袋走60萬港元獎金。

至於東道主中國隊憑主場之利，横掃103金40銀35銅共178面獎牌，在獎牌榜遠遠拋離次位的日本，以壓倒勝成為獎牌榜「一哥」，其中游泳成為金牌大戶，東京奧運雙金得主張雨霏，更成為金牌王后，個人獨取9面金牌。

獲得次席的日本則取得21金29銀35銅，南韓則以17金18銀23銅獲季席。至於上屆奪得21金的美國隊，其金牌數字則與澳門一樣，憑着鍾斯在游泳男子200米背泳摘金，取得今屆零的突破。